Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

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Жизнь

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Бие возле Бийска за сутки уровень увеличился на 50 см, сообщает алтайский ЦГМС. Напомним, в регионе ввели режим ЧС. Спасатели работают в усиленном режиме.

Паводок на Алтае. Горно-Алтайск.
Паводок на Алтае. Горно-Алтайск. Фото: источник altapress.ru.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 29 марта:

Обь

  • Барнаул: 143 см, +33 см за сутки.

  • Усть-Чарышская Пристань: 383 см, +36 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 326 см, +18 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 145 см, +50 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 519 см, +9 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды снизился:

Чарыш

  • Чарышское: -10 см, -23 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 570 см; -4 см за сутки.Катунь

Катунь

  • Сростки: 302 см, -6 см за сутки.

Бия

  • Турочак: 240 см, -33 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.

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