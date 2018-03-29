Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Бие возле Бийска за сутки уровень увеличился на 50 см, сообщает алтайский ЦГМС. Напомним, в регионе ввели режим ЧС. Спасатели работают в усиленном режиме.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 29 марта:
Обь
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Барнаул: 143 см, +33 см за сутки.
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Усть-Чарышская Пристань: 383 см, +36 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 326 см, +18 см за сутки.
Бия
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Бийск: 145 см, +50 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 519 см, +9 см за сутки.
В некоторых местах уровень воды снизился:
Чарыш
- Чарышское: -10 см, -23 см за сутки;
Алей
- Рубцовск: 570 см; -4 см за сутки.Катунь
Катунь
- Сростки: 302 см, -6 см за сутки.
Бия
- Турочак: 240 см, -33 см за сутки.
Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.
Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.
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