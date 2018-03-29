Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 29 марта:

Обь

Барнаул: 143 см, +33 см за сутки.

Усть-Чарышская Пристань: 383 см, +36 см за сутки;

Камень-на-Оби: 326 см, +18 см за сутки.

Бия

Бийск: 145 см, +50 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 519 см, +9 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды снизился:

Чарыш

Чарышское: -10 см, -23 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 570 см; -4 см за сутки.Катунь

Катунь

Сростки: 302 см, -6 см за сутки.

Бия

Турочак: 240 см, -33 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.