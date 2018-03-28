В алтайских реках продолжает стремительно расти уровень воды

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 28 марта:

Обь

Барнаул: 110 см, +23 см за сутки.

Усть-Чарышская Пристань: 347 см, +22 см за сутки;

Камень-на-Оби: 308 см, +13 см за сутки.

Бия

Бийск: 95 см, +5 см за сутки;

Турочак: 273 см, +91 см за сутки.

Чумыш

Тальменка: 510 см, +5 см за сутки.

Катунь

Сростки: 308 см, +21 см за сутки.

Уровень воды снизился в Чарыше и Алее:

Чарыш

Чарышское: 13 см, -56 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 574 см; -2 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

К 29 должен вскрыться Чарыш на участке "совхоз Чарышский — с. Усть-Чарыш". Здесь также вода может подняться до опасных отметок.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.