В алтайских реках продолжает стремительно расти уровень воды

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Бие возле Турочака за сутки уровень увеличился на 91 см, сообщает алтайский ЦГМС. В регионе ввели режим ЧС.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 28 марта:
Обь
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Барнаул: 110 см, +23 см за сутки.
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Усть-Чарышская Пристань: 347 см, +22 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 308 см, +13 см за сутки.
Бия
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Бийск: 95 см, +5 см за сутки;
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Турочак: 273 см, +91 см за сутки.
Чумыш
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Тальменка: 510 см, +5 см за сутки.
Катунь
- Сростки: 308 см, +21 см за сутки.
Уровень воды снизился в Чарыше и Алее:
Чарыш
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Чарышское: 13 см, -56 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 574 см; -2 см за сутки.
Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.
К 29 должен вскрыться Чарыш на участке "совхоз Чарышский — с. Усть-Чарыш". Здесь также вода может подняться до опасных отметок.
Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.
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