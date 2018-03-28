В алтайских реках продолжает стремительно расти уровень воды

Сегодня, 12:10.
Жизнь

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Бие возле Турочака за сутки уровень увеличился на 91 см, сообщает алтайский ЦГМС. В регионе ввели режим ЧС.

Паводок на Алтае 2018. Новокалманка.
Паводок на Алтае 2018. Новокалманка. Фото: altapress.ru.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 28 марта:

 Обь

  • Барнаул: 110 см, +23 см за сутки.

  • Усть-Чарышская Пристань: 347 см, +22 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 308 см, +13 см за сутки.

 Бия

  • Бийск: 95 см, +5 см за сутки;

  • Турочак: 273 см, +91 см за сутки.

 Чумыш

  • Тальменка: 510 см, +5 см за сутки.

Катунь

  • Сростки: 308 см, +21 см за сутки.

Уровень воды снизился в Чарыше и Алее:

 Чарыш

  • Чарышское: 13 см, -56 см за сутки;

 Алей

  • Рубцовск: 574 см; -2 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

К 29 должен вскрыться Чарыш на участке "совхоз Чарышский — с. Усть-Чарыш". Здесь также вода может подняться до опасных отметок.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.

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