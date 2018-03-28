В Шипуновском районе из-за паводка эвакуируют сельчан

Жителей села Ельцовки Шипуновского района, чьи дома находятся в низине, начали эвакуировать. Об этом altapress.ru рассказал Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета. Непросто обстоят дела и в ряде других сел района.
В районе вода пришла в несколько сел — Ельцовку и Озерки, как говорят местные жители, "топит конкретно". Но беспокоятся жители и других населенных пунктов.
В Ясной Поляне, где в понедельник по улицам и в домах "гуляли" талые воды, вода ко вторнику сошла. Дома отмыли. Начали сушиться. Из Рубцовска приехали представители санитарной службы — берут пробы воды.
Но сегодня замаячила новая беда - от реки, которая отделена от села трассой: "Чарыш прибывает стремительно, если поднимется на метр — тут будет сплошное море", — сказала Светлана Власенко, депутат Белоглазовского сельсовета.
По ее словам, по домам села сегодня прошли сотрудники МЧС — они предупредили людей о том, что, возможно, потребуется эвакуация. Перебираться будут в школу, которая стоит на возвышенности, места в ней уже подготовили.
Правда, пока сельчане не до конца понимают, что делать со скотом — куда его? "У меня, например, коровка и два маленьких теленочка", — говорит Светлана Власенко.
На другом от Ясной Поляны берегу реки низменный участок села Тугозвоново — здесь его называют территорией бывшего совхоза "Плоды Алтая". И вот отсюда уже эвакуировали жителей, по этой части населенного пункта люди передвигаются на лодках, сказали собеседники altapress.ru.
Жители, с которыми побеседовал altapress.ru, передают общее ощущение тревоги. На местах говорят, что вода стала сильно прибывать после того, как взорвали заторы в Краснощековском районе.
Напомним, 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС.
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