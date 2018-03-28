В Шипуновском районе из-за паводка эвакуируют сельчан

Сегодня, 11:52.
Происшествия

Жителей села Ельцовки Шипуновского района, чьи дома находятся в низине, начали эвакуировать. Об этом altapress.ru рассказал Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета. Непросто обстоят дела и в ряде других сел района.

Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта.
Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта. Фото: Местные жители.

В районе вода пришла в несколько сел — Ельцовку и Озерки, как говорят местные жители, "топит конкретно". Но беспокоятся жители и других населенных пунктов.

В Ясной Поляне, где в понедельник по улицам и в домах "гуляли" талые воды, вода ко вторнику сошла.  Дома отмыли. Начали сушиться. Из Рубцовска приехали представители санитарной службы — берут пробы воды.

Но сегодня замаячила новая беда - от реки, которая отделена от села трассой: "Чарыш прибывает стремительно, если поднимется на метр — тут будет сплошное море", — сказала Светлана Власенко, депутат Белоглазовского сельсовета.

По ее словам, по домам села сегодня прошли сотрудники МЧС — они предупредили людей о том, что, возможно, потребуется эвакуация. Перебираться будут в школу, которая стоит на возвышенности, места в ней уже подготовили.

Паводок на Алтае 2018. Село Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта.
Паводок на Алтае 2018. Село Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта.

Правда, пока сельчане не до конца понимают, что делать со скотом — куда его? "У меня, например, коровка и два маленьких теленочка", — говорит Светлана Власенко.

На другом от Ясной Поляны берегу реки низменный участок села Тугозвоново — здесь его называют территорией бывшего совхоза "Плоды Алтая". И вот отсюда уже эвакуировали жителей, по этой части населенного пункта люди передвигаются на лодках, сказали собеседники altapress.ru.

Жители, с которыми побеседовал altapress.ru, передают общее ощущение тревоги. На местах говорят, что вода стала сильно прибывать после того, как взорвали заторы в Краснощековском районе.

Напомним, 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС.

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