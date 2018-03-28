Жителям Алтайского края, пострадавшим от паводка, помогают медики

Власти отмечают, что отдел организации медицинской помощи Минздрава и Центр медицины катастроф работают круглосуточно. Также ежедневно, четыре раза в день, проводят мониторинг текущей ситуации по оказанию медицинской помощи.

За каждым пунктом временного размещения пострадавших от паводка закрепили медицинскую организацию. В пунктах временного размещения и под наблюдением находится 501 человек. Помощь оказали 53 жителям края, в том числе 8 детям. В Солонешенском районе из подтопленных населенных пунктов эвакуировали две беременные женщины со сроком более 22 недель.

27 марта прошло селекторное совещание с участием специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и всех главных врачей, медицинские организации которых оказались в зоне подтопления. Ситуация с оказанием медицинской помощи на территориях районов, пострадавших от паводка, остается стабильной и управляемой.