Жителям Алтайского края, пострадавшим от паводка, помогают медики

Сегодня, 10:35.
Жизнь

Минздрав Алтайского края выпустил приказ о подготовке медицинских организаций к паводку. Помощь жителям в подтопленных районах оказывают в плановом режиме. Работает штаб по организации медицинского обслуживания населения, сообщает официальный сайт региона.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Власти отмечают, что отдел организации медицинской помощи Минздрава и Центр медицины катастроф работают круглосуточно. Также ежедневно, четыре раза в день, проводят мониторинг текущей ситуации по оказанию медицинской помощи.

За каждым пунктом временного размещения пострадавших от паводка закрепили медицинскую организацию. В пунктах временного размещения и под наблюдением находится 501 человек. Помощь оказали 53 жителям края, в том числе 8 детям. В Солонешенском районе из подтопленных населенных пунктов эвакуировали две беременные женщины со сроком более 22 недель.

27 марта прошло селекторное совещание с участием специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и всех главных врачей, медицинские организации которых оказались в зоне подтопления. Ситуация с оказанием медицинской помощи на территориях районов, пострадавших от паводка, остается стабильной и управляемой.

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