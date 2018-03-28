Жителям Алтайского края, пострадавшим от паводка, помогают медики

Минздрав Алтайского края выпустил приказ о подготовке медицинских организаций к паводку. Помощь жителям в подтопленных районах оказывают в плановом режиме. Работает штаб по организации медицинского обслуживания населения, сообщает официальный сайт региона.
Власти отмечают, что отдел организации медицинской помощи Минздрава и Центр медицины катастроф работают круглосуточно. Также ежедневно, четыре раза в день, проводят мониторинг текущей ситуации по оказанию медицинской помощи.
За каждым пунктом временного размещения пострадавших от паводка закрепили медицинскую организацию. В пунктах временного размещения и под наблюдением находится 501 человек. Помощь оказали 53 жителям края, в том числе 8 детям. В Солонешенском районе из подтопленных населенных пунктов эвакуировали две беременные женщины со сроком более 22 недель.
27 марта прошло селекторное совещание с участием специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и всех главных врачей, медицинские организации которых оказались в зоне подтопления. Ситуация с оказанием медицинской помощи на территориях районов, пострадавших от паводка, остается стабильной и управляемой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.