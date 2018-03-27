Очевидцы: Краснощёково топит как в 2014-м

Райцентр Краснощёково находится под угрозой затопления, местные жители активно делятся фотографиями и видео в соцсетях. Источник altapress.ru сообщает, что похожая ситуация складывалась в 2014 году.
По словам жительницы Краснощёково, нынешний паводок проходит по сценарию 2014 года. Вода идет тем же путем. Затопленными оказались здание редакции краснощековской районной газеты "Районный вестник", Сбербанк, районный Дом культуры. До зданий районной больницы, школы и администрации района вода не дошла. Как сообщила жительница райцентра, к 15:00 27 марта "затор пробили и вода стала отступать на глазах".
Ранее altapress.ru сообщал, что в Краснощековском районе сильно пострадали села Маралиха, Куйбышево, Чинета. В выходные вода в жилых домах стояла по окна.
"На откачке воды в подтопленных домовладениях и возведении защитных сооружений в Алтайском крае задействованы более 450 специалистов и порядка 140 единиц техники", — сообщают на сайте районной газеты.
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