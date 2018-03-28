Дома и улицы в воде: зона подтопления Алтайского края с высоты птичьего полета

В Алтайском крае объявили режим ЧС из-за паводка. Спасатели работают в усиленном режиме. Жителям подтопленных населенных пунктов доставляют бутилированную питьевую воду и препараты для профилактики инфекционных заболеваний, сообщает официальный сайт региона.
Сейчас подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах.
Altapress.ru писал, что уровень воды в алтайских реках продолжает расти. В Бие возле Турочака за сутки уровень увеличился на 91 см. В ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.
На территориях, пострадавших от паводка, усилили группировки спасателей, чтобы оказать максимальную помощь. Для ликвидации последствий паводка задействовали 1500 человек, 440 единиц техники.
В пунктах временного размещения и под наблюдением находится 501 человек. Помощь оказали 53 жителям края, в том числе 8 детям.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.