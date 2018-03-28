Дома и улицы в воде: зона подтопления Алтайского края с высоты птичьего полета

Зона подтопления Алтайского края с высоты птичьего полета. Фото: altairegion22.ru. Зона подтопления Алтайского края с высоты птичьего полета. Фото: altairegion22.ru. Зона подтопления Алтайского края с высоты птичьего полета. Фото: altairegion22.ru.

Сейчас подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах.

Altapress.ru писал, что уровень воды в алтайских реках продолжает расти. В Бие возле Турочака за сутки уровень увеличился на 91 см. В ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

На территориях, пострадавших от паводка, усилили группировки спасателей, чтобы оказать максимальную помощь. Для ликвидации последствий паводка задействовали 1500 человек, 440 единиц техники.

В пунктах временного размещения и под наблюдением находится 501 человек. Помощь оказали 53 жителям края, в том числе 8 детям.