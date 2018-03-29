Синоптики: в ближайшие дни Алтай накроет снежный циклон

Пока на Алтае продолжается потепление. 29 марта в регионе будет днем будет +5...+10, в предгорных районах потеплеет до +15. Но уже 30 и 31 марта в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер усилится до 22 м/с.

Когда начнется сильный снег?

В Алтайском крае днем 30 марта особенно усилятся осадки в предгорных районах. В пятницу днем в краю будет еще тепло: +2..+7, а в предгорьях — до +15. Однако в течение дня с прохождением холодного фронта температура воздуха начнет снижаться.

В ночь на 31 марта на фоне мокрого снега и усиления ветра температура понизится до -2...-13. Также прогнозируют сильный гололед, налипание снега на провода и ветви деревьев. Больше всего снега выпадет в северных и восточных районах края.

Снежный циклон идет с запада. Он уже отметился на Урале в Пермском крае, где 27 марта и ночью 28 марта выпало много снега. 29 марта циклон пришел в междуречье Оби и Иртыша. 29 и 30 марта в Омской области пройдут осадки в виде снега и дождя. А следом непогода накроет сибирские регионы восточнее Омска.

Когда кончатся снегопады?

Осадки прекратятся на Алтае 1 апреля. Наш регион до 3 апреля будет находиться уже под влиянием антициклона. Он принесет спокойную погоду, преимущественно без осадков, но с утренними и ночными туманами. Однако сильно похолодает. Ночные температуры опустятся до -5...-15 градусов, а днем будет 0...-9.