В Алтайском крае потеплеет до +15

В крае днем будет +5...+10, в предгорных районах потеплеет до +15. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, с усилением днём до 13 м/с.

В Барнауле днем +5...+7. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.