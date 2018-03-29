В Алтайском крае потеплеет до +15

29 марта на Алтае продолжится потепление, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.
В крае днем будет +5...+10, в предгорных районах потеплеет до +15. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, с усилением днём до 13 м/с.
В Барнауле днем +5...+7. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
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