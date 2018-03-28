От +15 до -15: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В четверг, 29 марта, районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Сохранится спокойная погода, без осадков. В ночные часы столбик термометра покажет -3...-8 градусов, местами в северных и предгорных районах -12 градусов. Днем со смещением западного циклона температура поднимется до +5...+10 градусов, в предгорьях до +15.

Ночью и днем 30 марта на всей территории края ожидают мокрый снег и дождь. Днем в предгорьях интенсивность осадков увеличится. Также прогнозируют усиление ветра до 15-22 м\с. Температура воздуха ночью будет колебаться от слабоотрицательных до слабопоположительных значений. Днем будет +2..+7, в предгорьях до +15. Однако в течение дня с прохождением холодного фронта температура воздуха начнет снижаться.

В ночь на 31 марта на фоне мокрого снега и усиления ветра температура понизится до -2...-13 градусов. Также прогнозируют сильный гололед, налипание снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, ожидают увеличение снежного покрова в северных и восточных районах края.

С 1 по 3 апреля Алтайский будет находиться под влиянием антициклона. Ожидают спокойную погоду, преимущественно без осадков. Утром и ночью возможен туман. Ночью столбик термометра опустится до -5...-15, днем будет колебаться от 0 до -9 градусов.

В следующие дни с усилением антициклона не исключено дальнейшее понижение температура воздуха.