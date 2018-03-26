Снова зима. Жители Алтая делятся снимками выпавшего снега и весенних сугробов

Сегодня, 08:01.
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25 марта в Алтайском крае пошел снег. Снегопад продолжался всю ночь, и утром 26 марта жители региона увидели сугробы на улицах, дорогах и припаркованных машинах.

На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru.
На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru.

Снимками с весенним сугробами люди делятся в соцсетях, сообщая, что снова пришла зима и что снег поставлен на паузу. Тем временем в сообществе Barnaul22 пишут, что из-за обильного снега и гололеда подписчики заметили многочисленные ДТП на загородных трассах от Барнаула в сторону Бийска и Новосибирска.

Тем временем в Барнауле шёл 26 день весны 😂. . Ничего не предвещало беды , все понемногу таяло и полностью царила весна🌸. . Но не тут то было 😆. . Зато от снега❄️ тоже есть свои плюсы➕: ♦️на улице стало красиво. ♦️нет слякоти. ♦️наши дороги вновь стали ровными😁. . И вообще такая погода мне больше всего по душе ♥️ . . . #снег #зима #сугробы #снегопад #романтика #красота #барнаул #бийск #рубцовск #алейск #алтай #сибирь #новосибирск #кемерово #юрга #иркутск #красноярск #снежок #замело #природа

Публикация от Tatyana Vereschagina (@tanyachoko)

#бийск#погодакозел#весна#алтай#26.03.18

Публикация от екатерина (@ketikill_)

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Публикация от Владимир Марков (@shofer_jzx)

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Публикация от Анастасия (@nastena__ivakina)

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Публикация от @ edstoliarenko

#Барнаул

Публикация от Lenok Antyaskina💎 (@a_elena_s08)

#Барнаул

Публикация от Мила Мила (@milamila1744)

Прогулкананочь#красота#бийск

Публикация от Anna_Vetrylka (@anna_vetrylka1318)

Прогулка по Белокурихе #белокуриха #алтай @natalivansh

Публикация от Татьяна (@valkiria2979)

Снег на паузе))...🤔

Публикация от Ольга (@olga_aleks2370)

Тем временем синоптики сообщили, что 26 марта в крае ухудшится погода. Будет сильный ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Также сообщается о том, что продолжит идти мокрый снег, дождь. Возможны метели. На дорогах — гололед.

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