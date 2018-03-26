Снова зима. Жители Алтая делятся снимками выпавшего снега и весенних сугробов

25 марта в Алтайском крае пошел снег. Снегопад продолжался всю ночь, и утром 26 марта жители региона увидели сугробы на улицах, дорогах и припаркованных машинах.
Снимками с весенним сугробами люди делятся в соцсетях, сообщая, что снова пришла зима и что снег поставлен на паузу. Тем временем в сообществе Barnaul22 пишут, что из-за обильного снега и гололеда подписчики заметили многочисленные ДТП на загородных трассах от Барнаула в сторону Бийска и Новосибирска.
Тем временем в Барнауле шёл 26 день весны 😂. . Ничего не предвещало беды , все понемногу таяло и полностью царила весна🌸. . Но не тут то было 😆. . Зато от снега❄️ тоже есть свои плюсы➕: ♦️на улице стало красиво. ♦️нет слякоти. ♦️наши дороги вновь стали ровными😁. . И вообще такая погода мне больше всего по душе ♥️ . . . #снег #зима #сугробы #снегопад #романтика #красота #барнаул #бийск #рубцовск #алейск #алтай #сибирь #новосибирск #кемерово #юрга #иркутск #красноярск #снежок #замело #природа
Тем временем синоптики сообщили, что 26 марта в крае ухудшится погода. Будет сильный ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Также сообщается о том, что продолжит идти мокрый снег, дождь. Возможны метели. На дорогах — гололед.
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