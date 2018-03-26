Снова зима. Жители Алтая делятся снимками выпавшего снега и весенних сугробов

На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото: altapress.ru.

Снимками с весенним сугробами люди делятся в соцсетях, сообщая, что снова пришла зима и что снег поставлен на паузу. Тем временем в сообществе Barnaul22 пишут, что из-за обильного снега и гололеда подписчики заметили многочисленные ДТП на загородных трассах от Барнаула в сторону Бийска и Новосибирска.

Тем временем синоптики сообщили, что 26 марта в крае ухудшится погода. Будет сильный ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Также сообщается о том, что продолжит идти мокрый снег, дождь. Возможны метели. На дорогах — гололед.