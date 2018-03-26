В Алтайском крае ухудшилась погода: сильный ветер, снег, метель и гололед

26 марта в Алтайском крае будет ненастная погода. Усилится ветер до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с.
В регионе будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
Температура воздуха: -1...+4С, в южных районах +6...+11С, с похолоданием в течение дня.
В Барнауле также ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, временами сильные осадки, гололёдные явления, возможна метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 8-13м/с, порывы до 18 м/с.
Температура воздуха в краевой столице 0...+2С с похолоданием в течения дня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.