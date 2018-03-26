В Алтайском крае ухудшилась погода: сильный ветер, снег, метель и гололед

В регионе будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица.

Температура воздуха: -1...+4С, в южных районах +6...+11С, с похолоданием в течение дня.

В Барнауле также ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, временами сильные осадки, гололёдные явления, возможна метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 8-13м/с, порывы до 18 м/с.

Температура воздуха в краевой столице 0...+2С с похолоданием в течения дня.