МЧС России: какая будет погода в Алтайском крае в ближайшую неделю

В течение периода 23-29 марта средняя температура воздуха ожидается -2…+3.

Преобладающая ночная температура воздуха -3…+2. Дневная -2…+3. В первой половине периода осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 20-25 м/с ожидаются в течение периода.

А с 24 по 26 марта в Алтайском крае прогнозируют ухудшение погоды, сообщает алтайский ЦГМС. 24 и 25 марта ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед.

Днем в субботу температура воздуха составит +4...+9, в предгорных районах до +14 градусов. В воскресенье днем будет 0...+5, местами по югу края до +10 градусов.



