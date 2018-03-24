МЧС России: какая будет погода в Алтайском крае в ближайшую неделю

В первой половине недели с 23 по 29 марта ожидаются осадки, местами сильные. И все это время будет сильный ветер, следует из прогноза, опубликованного МЧС России по Алтайскому краю.
В течение периода 23-29 марта средняя температура воздуха ожидается -2…+3.
Преобладающая ночная температура воздуха -3…+2. Дневная -2…+3. В первой половине периода осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 20-25 м/с ожидаются в течение периода.
А с 24 по 26 марта в Алтайском крае прогнозируют ухудшение погоды, сообщает алтайский ЦГМС. 24 и 25 марта ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед.
Днем в субботу температура воздуха составит +4...+9, в предгорных районах до +14 градусов. В воскресенье днем будет 0...+5, местами по югу края до +10 градусов.
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