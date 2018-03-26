Барнаул откапывается после сильного весеннего снегопада. Фоторепортаж с занесенных улиц

С 25 марта в Барнауле идет мокрый снег и до полудня понедельника снегопад так и не прекращался. Улицы города занесены, дворники и дорожники кинулись на борьбу с сугробами и заносами, однако снег все падает и падает.
По данным мэрии, за ночь вывезли 700 тонн снега и рассыпали почти 640 тонн песчано-соляной смеси. С раннего утра 26 марта в Барнауле работают 115 снегоуборочных машин. Среди них 24 снегопогрузчика, 46 самосвалов, 25 комбинированных дорожных машин. Они будут расчищать город весь день. Также на улицы города вывели на расчистку снега 140 дворников.
В первую очередь снег убирают с основных городских магистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Во время гололеда работы будут сначала вестись на самых потенциально опасных участках (спусках, подъемах, перекрестках, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, площадях).
Алтайские синоптики передали на 26 марта штормовое предупреждение. В понедельник кроме сильного снегопада и дождей ожидаются метели, гололед и усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
Как сообщил главный синоптик края Александр Люцигер, только за минувшую ночь в регионе выпало до 32 мм осадков преимущественно в виде дождя (такой уровень зафиксировали в Алейске и Усть-Калманке). В Барнауле за последние сутки выпало от 18 до 23 мм осадков при месячной норме 16 мм.
Тем временем в барнаульском аэропорту из-за снега отменены все рейсы. А на дорогах края множество аварий.
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