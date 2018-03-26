Из-за снегопада задерживается вылет самолетов из Барнаула. Московские рейсы ушли в Новосибирск

Задержаны следующие рейсы: SU-1431 Барнаул-Москва (Шереметьево), U6-652 Барнаул-Москва (Домодедово), S7-218 Барнаул-Москва (Домодедово), IO-225 Барнаул-Петербург, IO-215 Барнаул-Москва (Домодедово) и IO-226 Барнаул-Иркутск.

Все утренние рейсы из Москвы ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Задерживается вылет самолета из Иркутска.

Напомним, что синоптики передали на 26 марта ухудшение погоды: сильный ветер, мокрый снег, дождь, метель и гололед.