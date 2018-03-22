Из барнаульского аэропорта не выпускают московский рейс, еще несколько самолетов не прилетели

Из-за сильного тумана в барнаульском аэропорту задерживаются ряд авиарейсов.
Так, прилетевший рано утром из Москвы самолет "Аэрофлота" пока не может вылететь из барнаульской авиагавани. Еще два самолета московских рейсов авиакомпании S7 и "Уральских авиалилиний" пока не прилетели в Барнаул и находятся в Новосибирске. Иркутский рейс все еще не вылетел в Барнаул.
Все вылеты и прилеты пока задерживаются по метеоусловиям, сообщили в аэропорту.
Напомним, что синоптики обещали утром 22 марта туман и изморозь.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.