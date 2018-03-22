Из барнаульского аэропорта не выпускают московский рейс, еще несколько самолетов не прилетели

Так, прилетевший рано утром из Москвы самолет "Аэрофлота" пока не может вылететь из барнаульской авиагавани. Еще два самолета московских рейсов авиакомпании S7 и "Уральских авиалилиний" пока не прилетели в Барнаул и находятся в Новосибирске. Иркутский рейс все еще не вылетел в Барнаул.

Все вылеты и прилеты пока задерживаются по метеоусловиям, сообщили в аэропорту.

Напомним, что синоптики обещали утром 22 марта туман и изморозь.