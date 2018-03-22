В Алтайском крае будет +13 и дождь

22 марта синоптики в Алтайском крае обещают ненастье. Днем ожидается дождь и мокрый снег, гололед на дорогах. Изморозь и туман. При этом ветер будет юго-восточный, 2-7 м/с с усилением днем до 13 м/с.
По краю средняя температура воздуха ожидается в пределах +3 … +8 градусов, а по южным районах до +13С.
В Барнауле днем будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура +4 … +6 градусов.
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