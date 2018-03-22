Из-за тумана задерживается прилет московского рейса в аэропорт Барнаула

Рейс "Москва-Барнаул" U6-651, следующий из аэропорта Домодедово, задерживается. По данным международного аэропорта Барнаула, прилет перенесен на 8:10.
По рейсу S7-217 из Домодедово прибытие значится в 7:30. Тем временем московский рейс SU-1430 из Шереметьево уже прилетел в Барнаул.
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