Из Барнаула запускают прямой рейс в Сургут

Сегодня, 09:42.
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Авиакомпания "ЮТэйр" возобновляет полетную программу из Барнаула в Сургут. Первые рейсы стоят с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта им. Г.С. Титова. 

Самолет. Авиакомпания "ЮТэйр".
Самолет. Авиакомпания "ЮТэйр". Фото: airaltay.ru.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолете ATR-72. Он вмещает до 70 пассажиров.

Вылет из Сургута в 05:40, прилет в Барнаул — в 10:10. Из краевой столицы рейсы стоят на 11:25, прибытие в Сургут — в 12:10. Время в пути составит около 2,5 часов.

Билеты стоят от 6 тыс. рублей в одну сторону. Хотя в 2017 году самый дешевый билет по этому направлению стоил около 7 тыс. рублей, а в 2016 году цены начинались от 9,6 тыс. рублей. 

Рейсы запланированы до конца октября 2018 года, согласно сайту авиаперевозчика.

Ранее altapress.ru писал, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" запускает рейс из Барнаула в Красноярск. Авиабилет в одну сторону стоит от 5 тыс. рублей с учетом сборов. 

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