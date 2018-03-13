Из Барнаула запускают прямой рейс в Красноярск

По средам самолет из Барнаула будет вылетать в 05:45, а прилетать в Красноярск в 06:55. По субботам вылет запланирован на 05:30, а прилет — на 06:45. Время в пути составит чуть больше часа.

По данным сайта "ЮВТ Аэро", авиабилет в одну сторону стоит от 5 тыс. рублей с учетом сборов. По тарифу "Лайт" можно проносить на борт самолета небольшую сумку до 5 кг веса, а в багаж — до 10 кг. В тарифе "Эконом" (стоимость — 6 тыс. рублей) ручная кладь не должна превышать 5 кг, а багаж — 20 кг.

Отметим, что примерно за эту же цену можно улететь из Барнаула в Москву: авиабилет до столицы стоит от 7 тыс. рублей (компания "Уральские авиалинии").

Из Барнаула в Красноярск будут летать самолеты CRJ-200 на 50 мест.

В марте 2018 года "ЮВТ Аэро" запустило субсидированные рейсы из краевой столицы в Казань.

Справка

"ЮВТ Аэро" — региональная авиакомпания, которая выполняет пассажирские рейсы из городов Татарстана.