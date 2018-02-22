Барнаульцы смогут напрямую улететь в Казань на ЧМ-2018

Республика Татарстан и Алтайский край будут софинансироваться рейс в равных долях — по 25%.

Перевозчиком выступит региональная авиакомпания "ЮВТ АЭРО", которая выполняет пассажирские рейсы из городов Татарстана. Из Барнаула в Казань будут летать самолеты CRJ-200 на 50 мест. До столицы Республики Татарстан на самолете барнаульцы смогут добраться за три часа.

Сообщается, что с 1 мая по 31 августа 2018 года самолеты в Казань будут летать два раза в неделю. В остальное время — до конца 2018 года — по одному разу в неделю. Всего в 2018 году запланировано 60 рейсов, сообщает Минстройтранс Алтайского края.

В барнаульском аэропорту altapress.ru сообщили, что пока не готовы назвать точное расписание и цену билетов. Информация станет известна позже.

Напомним, летом 2018 года в Казани пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.