Барнаульцы смогут напрямую улететь в Казань на ЧМ-2018

С 1 марта 2018 года поставят первые авиарейсы из Барнаула в Казань, сообщает краевое управление по туризму. Росавиации включила этот маршрут в перечень субсидированных перевозок.
Республика Татарстан и Алтайский край будут софинансироваться рейс в равных долях — по 25%.
Перевозчиком выступит региональная авиакомпания "ЮВТ АЭРО", которая выполняет пассажирские рейсы из городов Татарстана. Из Барнаула в Казань будут летать самолеты CRJ-200 на 50 мест. До столицы Республики Татарстан на самолете барнаульцы смогут добраться за три часа.
Сообщается, что с 1 мая по 31 августа 2018 года самолеты в Казань будут летать два раза в неделю. В остальное время — до конца 2018 года — по одному разу в неделю. Всего в 2018 году запланировано 60 рейсов, сообщает Минстройтранс Алтайского края.
В барнаульском аэропорту altapress.ru сообщили, что пока не готовы назвать точное расписание и цену билетов. Информация станет известна позже.
Напомним, летом 2018 года в Казани пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.