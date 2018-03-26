"Дорога — ад". На трассе между Барнаулом и Новосибирском много аварий из-за снега

26 марта в Алтайском крае и соседней Новосибирской области идут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Снегопад и гололед превратили федеральную трассу Р-256 (Чуйский тракт) в каток. В соцсетях водители из регионов делятся снимками дороги и жалуются на погодные условия.
По данным Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Алтайского края 26 марта будет усиление ветра до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
В связи с непогодой МЧС обращается к жителям Алтайского края:
— Из-за сильного гололеда увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Настоятельно рекомендуем водителям отказаться от выездов на дальние расстояния.
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