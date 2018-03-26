"Дорога — ад". На трассе между Барнаулом и Новосибирском много аварий из-за снега

26 марта в Алтайском крае и соседней Новосибирской области идут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Снегопад и гололед превратили федеральную трассу Р-256 (Чуйский тракт) в каток. В соцсетях водители из регионов делятся снимками дороги и жалуются на погодные условия.

На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — множество аварий. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — множество аварий. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — множество аварий. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — ухудшилась видимость и настоящий каток. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — ухудшилась видимость и настоящий каток. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — ухудшилась видимость и настоящий каток. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. На федеральной трассе Р-256 из-за снегопада и гололеда — ухудшилась видимость и настоящий каток. 26 марта 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. По данным Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Алтайского края 26 марта будет усиление ветра до 9-14 м/с, местами порывы 17- 22 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Будьте аккуратнее на дорогах❄️🛣🚶‍♂️#циклон #барнаул #рф #алтай #снег #осадки #дорога #скользко #пробки #техника #вперед #дорогиалтая #сибирь #метет Публикация от ♦️Дорожная организация «ОРИОН» (@dorojnoe_stroitelstvo22) 25 Мар 2018 в 7:28 PDT В связи с непогодой МЧС обращается к жителям Алтайского края: — Из-за сильного гололеда увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Настоятельно рекомендуем водителям отказаться от выездов на дальние расстояния. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.