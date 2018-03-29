Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22. Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22. Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22.

В ГО ЧС сообщили, что ситуация находится на контроле. В районе обеда спасатели снимут мощную технику с другого объекта и поставят на откачку воды в этом районе. В ведомстве подчеркнули, что затоплен именно земельный участок, а не дома, сообщает "Политсибру".

Также жительница бийского поселка Новый, Юлия Тимошенко, написала в социально сети, что вода затопила подъезд многоквартирного дома на улице МПС.

У входа в здание много воды, большая лужа также образовалась во дворе. По словам женщины, воду откачивают.