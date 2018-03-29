В Бийске затопило район Нефтебазы. Вода подобралась к домам, пишут очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22.
Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22.
Вода вплотную подобралась к домам жителей одного из районов Бийска. Фото: vk.com/incident_22.
В ГО ЧС сообщили, что ситуация находится на контроле. В районе обеда спасатели снимут мощную технику с другого объекта и поставят на откачку воды в этом районе. В ведомстве подчеркнули, что затоплен именно земельный участок, а не дома, сообщает "Политсибру".
Также жительница бийского поселка Новый, Юлия Тимошенко, написала в социально сети, что вода затопила подъезд многоквартирного дома на улице МПС.
У входа в здание много воды, большая лужа также образовалась во дворе. По словам женщины, воду откачивают.
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