В Алтайском крае собирают средства для пострадавшим от паводка. Как помочь людям

28 марта в Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. Из-за раннего разлива рек подтопленными оказались 3554 приусадебных участков и 1224 жилых домов в 69 населенных пунктах региона. Эвакуированы сотни людей, в том числе дети и старики. Рассказываем, как можно помочь пострадавшим от стихии.

Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта. Фото: Местные жители. Паводок в Краснощеково 27-28 марта 2018. Фото: Юрий Варламов. МегаФон. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Вода затопила Белокуриху 26 марта. Фото: "Курорт Белокуриха". Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: instagram.com/zdesbylya/. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото: Алексей Алексеев, Barnaul 22. 1 Кто собирает гуманитарную помощь для пострадавших от паводка на Алтае? Сбор гуманитарной помощи и денежных пожертвований объявили Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". 2 Какая помощь принимается? Для пострадавших от паводка жителей Алтайского края можно передать: деньги и предметы первой необходимости (новое постельное белье, одежда, обувь, средства личной гигиены). 3 Куда приносить гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения? Гуманитарную помощь можно приносить в Алтайское краевое отделение Российского детского фонда по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 120 (вход со стороны Красноармейского проспекта). Вещи принимают в будни с 10:00 до 16:00. 4 Как перечислить деньги для пострадавших от паводка в Алтайском крае? Реквизиты для перечисления денежных средств Получатель: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда ИНН 2225018635/КПП 222501001 р/с 40703810002140010252 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул Получатель: Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" ИНН 2224008240/КПП 222501001 р/с 40703810702000000071 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул В платежном поручении необходимо сделать пометку: "Благотворительные пожертвования пострадавшим от паводка в Алтайском крае". Юридическим лицам — указать наименование организации, перечисляющей средства.