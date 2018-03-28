В Алтайском крае собирают средства для пострадавшим от паводка. Как помочь людям

28 марта в Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. Из-за раннего разлива рек подтопленными оказались 3554 приусадебных участков и 1224 жилых домов в 69 населенных пунктах региона. Эвакуированы сотни людей, в том числе дети и старики. Рассказываем, как можно помочь пострадавшим от стихии.
Сбор гуманитарной помощи и денежных пожертвований объявили Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".
Для пострадавших от паводка жителей Алтайского края можно передать: деньги и предметы первой необходимости (новое постельное белье, одежда, обувь, средства личной гигиены).
Гуманитарную помощь можно приносить в Алтайское краевое отделение Российского детского фонда по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 120 (вход со стороны Красноармейского проспекта). Вещи принимают в будни с 10:00 до 16:00.
Реквизиты для перечисления денежных средств
Получатель: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда ИНН 2225018635/КПП 222501001 р/с 40703810002140010252 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
Получатель: Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" ИНН 2224008240/КПП 222501001 р/с 40703810702000000071 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
В платежном поручении необходимо сделать пометку: "Благотворительные пожертвования пострадавшим от паводка в Алтайском крае". Юридическим лицам — указать наименование организации, перечисляющей средства.
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