В Алтайском крае в зоне паводка погибли два человека

Первого погибшего обнаружили 26 марта в райцентре Солонешенского района. Труп 67-летнего местного жителя лежал около дома в паводковых водах.

По предварительной информации, пострадавший был пьян и возвращался домой. В ведомстве отметили, что мужчина не справился с потоком воды, его вынесло течением в реку Ануй.

Другое тело обнаружили 27 марта в селе Зеленый дол Петропавловского района. По предварительной информации, 51-летнего мужчину эвакуировали из дома. Позднее он сам вернулся назад. Тело нашли сотрудники МЧС.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.