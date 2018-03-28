В Алтайском крае в зоне паводка погибли два человека

В зоне подтопления в Алтайском крае погибли 2 человека, сообщается СУ СКР региона.
Первого погибшего обнаружили 26 марта в райцентре Солонешенского района. Труп 67-летнего местного жителя лежал около дома в паводковых водах.
По предварительной информации, пострадавший был пьян и возвращался домой. В ведомстве отметили, что мужчина не справился с потоком воды, его вынесло течением в реку Ануй.
Другое тело обнаружили 27 марта в селе Зеленый дол Петропавловского района. По предварительной информации, 51-летнего мужчину эвакуировали из дома. Позднее он сам вернулся назад. Тело нашли сотрудники МЧС.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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