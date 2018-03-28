В Алтайском крае найден мертвым житель затопленного села, отказавшийся от эвакуации

Сегодня, 16:06.
Происшествия

В пострадавшем от паводка селе Зеленый Дол Петропавловского района найден мертвым 51-летний мужчина. Об этом altapress.ru сообщили в администрации района. Правоохранители выясняют причины смерти сельчанина, который отказался эвакуироваться из затопленного села.

Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка.
Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка. Фото: vk.com/barneos22.

Вышедшая из берегов река Ануй подтопила 80% домов в Зеленом Доле. Кое-где вода поступала к окнам домов и поднималась выше. Многих сельчан эвакуировали, но не всех. 

28 марта было обнаружено тело погибшего мужчины, которое лежало возле его дома. По всей видимости, трагедия произошла накануне вечером. В настоящее время тело отправлено на экспертизу в Алейск, пишет "РГ".

По одной из версий, озвученной в соцсетях, мужчине не хотел покидать деревню, так как ему было жалко скот, и якобы он погиб, спасая животных из воды. Однако официально эту версию не подтверждают.

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