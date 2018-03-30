На Алтае уровень воды в Оби увеличился почти на метр

Сегодня, 12:21.
Жизнь

Уровни воды в алтайских реках продолжают подниматься. В Оби возле Усть-Чарышской пристани за сутки уровень увеличился на 93 см, сообщает алтайский ЦГМС. Напомним, в регионе ввели режим ЧС. Спасатели работают в усиленном режиме.

Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка.
Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка. Фото: vk.com/barneos22.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 30 марта:

Обь

  • Барнаул: 200 см, +57 см за сутки.

  • Усть-Чарышская Пристань: 476 см, +93 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 340 см, +14 см за сутки.

Катунь

  • Сростки: 328 см, +26 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 187 см, +42 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 552 см, +33 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды снизился:

Чарыш

  • Чарышское: -32 см, -22 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 553 см; -17 см за сутки.

 Бия

  • Турочак: 209 см, -31 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

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