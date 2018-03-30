На Алтае уровень воды в Оби увеличился почти на метр

Уровни воды в алтайских реках продолжают подниматься. В Оби возле Усть-Чарышской пристани за сутки уровень увеличился на 93 см, сообщает алтайский ЦГМС. Напомним, в регионе ввели режим ЧС. Спасатели работают в усиленном режиме.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 30 марта: Обь Барнаул: 200 см, +57 см за сутки.

Усть-Чарышская Пристань: 476 см, +93 см за сутки;

Камень-на-Оби: 340 см, +14 см за сутки. Катунь Сростки: 328 см, +26 см за сутки. Бия Бийск: 187 см, +42 см за сутки; Чумыш Тальменка: 552 см, +33 см за сутки. В некоторых местах уровень воды снизился: Чарыш Чарышское: -32 см, -22 см за сутки; Алей Рубцовск: 553 см; -17 см за сутки. Бия Турочак: 209 см, -31 см за сутки. Altapress.ru писал, что в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760 см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.