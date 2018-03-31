Полпред президента оценил паводковую ситуацию на Алтае: "непростая, но не критическая"

Сегодня, 11:23.
Происшествия

Сергей Меняйло, полпред президента России в СФО, осмотрел вместе с губернатором Алтайского края три подтопленных района (Усть-Пристанский, Быстроистокский, Смоленский). Он пришел к выводу, что паводковая ситуация в регионе хоть и непростая, но не критическая. Тем не менее Меняйло призвал местные власти не расслабляться. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном. Фото: vk.com/nature_of_altai.

Сергей Меняйло отметил, что перед органами власти стоят две основные задачи. Во-первых, необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы обезопасить людей и их имущество от паводка, во-вторых, в максимально короткие сроки ликвидировать последствия стихии.

Полпред главы государства обратил внимание на то, что паводковая обстановка серьезно осложнилась там, где раньше этого  не происходило, - например, на реке Песчаная в Смоленском районе.

Сергей Меняйло,
полпред президента в СФО:

- Поэтому расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к подобному сценарию паводка. Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая.

В ходе заседания комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям полпред Президента напомнил, что сразу в нескольких регионах Сибири отмечается сложная обстановка. Противопаводковые мероприятия выполняют в Алтайском крае, в Кемеровской области, в республиках Хакасия и Тыва. В Бурятии и Забайкальском крае борются с начавшимися лесными пожарами.

Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.

Тем не менее государство готово оказать дополнительную помощь Алтайскому краю, нарастить в регионе группировку МЧС.

Сергей Меняйло,
полпред президента в СФО:

- Мы находимся в напряженной обстановке, и от наших действий зависит очень многое. Своевременное оповещение граждан и своевременная эвакуация дают результаты. Наша задача - защита населенных пунктов, а самое главное - сохранение жизни и здоровья граждан, независимо от дальнейшего развития обстановки.

По итогам осмотра подтопленных районов Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил важность своевременного проведения противопаводковых мероприятий: 

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

- Сегодня мы убедились в том, что вовремя и грамотно проведенные взрывные работы на реке Песчаная позволили преодолеть критическую ситуацию, которая складывалась в ряде населенных пунктов Смоленского района. Поэтому можем говорить, что основная транспортная инфраструктура в этих территориях сохранена.

В приличном состоянии находятся социальные объекты, и необходимо выполнить минимум работ для того, чтобы в ближайшие дни возобновить работу школ. Так и будет сделано. Уровень организации работ в условиях режима повышенной готовности и режима ЧС в этом году заметно выше. Мы в полном объеме обеспечены помощью федерального центра, МЧС России.

Речь идет о видах и о качестве этой помощи, а самое главное - о своевременности ее оказания. Мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать последствия стихии. Дальше мы будем вести постоянный мониторинг процессов, потому что история с паводком 2018 года еще не закончилась. Будем также оперативно и адекватно реагировать на возможные изменения ситуации в дальнейшем.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в настоящее время в Алтайском крае остаются подтопленными 41 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях.

Игорь Лисин,
начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю:

- В зоне подтопления находятся 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1240 человек. За сутки количество подтопленных населенных пунктов снизилось на 23, жилых домов - на 545. Положительная динамика связана со вскрытием малых рек и стоком больших объемов талых вод. Остаются эвакуированными 1255 человек, 102 ребенка. Люди находятся в шести пунктах временного размещения. В готовности к приему людей находятся еще 59 ПВР общей вместимостью более восьми тысяч человек. Организована работа 18 групп психологов.

В работах по ликвидации последствий паводка задействовано 1393 человека, 494 единицы техники. Группировку МЧС в Алтайском крае наращивают с каждым днем. Напомним: в регион прибыли дополнительные силы Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов.

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