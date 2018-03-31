Полпред президента оценил паводковую ситуацию на Алтае: "непростая, но не критическая"

Сергей Меняйло отметил, что перед органами власти стоят две основные задачи. Во-первых, необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы обезопасить людей и их имущество от паводка, во-вторых, в максимально короткие сроки ликвидировать последствия стихии.

Полпред главы государства обратил внимание на то, что паводковая обстановка серьезно осложнилась там, где раньше этого не происходило, - например, на реке Песчаная в Смоленском районе.

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

- Поэтому расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к подобному сценарию паводка. Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая.

В ходе заседания комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям полпред Президента напомнил, что сразу в нескольких регионах Сибири отмечается сложная обстановка. Противопаводковые мероприятия выполняют в Алтайском крае, в Кемеровской области, в республиках Хакасия и Тыва. В Бурятии и Забайкальском крае борются с начавшимися лесными пожарами.

Тем не менее государство готово оказать дополнительную помощь Алтайскому краю, нарастить в регионе группировку МЧС.

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

- Мы находимся в напряженной обстановке, и от наших действий зависит очень многое. Своевременное оповещение граждан и своевременная эвакуация дают результаты. Наша задача - защита населенных пунктов, а самое главное - сохранение жизни и здоровья граждан, независимо от дальнейшего развития обстановки.

По итогам осмотра подтопленных районов Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил важность своевременного проведения противопаводковых мероприятий:

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

- Сегодня мы убедились в том, что вовремя и грамотно проведенные взрывные работы на реке Песчаная позволили преодолеть критическую ситуацию, которая складывалась в ряде населенных пунктов Смоленского района. Поэтому можем говорить, что основная транспортная инфраструктура в этих территориях сохранена. В приличном состоянии находятся социальные объекты, и необходимо выполнить минимум работ для того, чтобы в ближайшие дни возобновить работу школ. Так и будет сделано. Уровень организации работ в условиях режима повышенной готовности и режима ЧС в этом году заметно выше. Мы в полном объеме обеспечены помощью федерального центра, МЧС России. Речь идет о видах и о качестве этой помощи, а самое главное - о своевременности ее оказания. Мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать последствия стихии. Дальше мы будем вести постоянный мониторинг процессов, потому что история с паводком 2018 года еще не закончилась. Будем также оперативно и адекватно реагировать на возможные изменения ситуации в дальнейшем.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в настоящее время в Алтайском крае остаются подтопленными 41 населенный пункт в 10 муниципальных образованиях.

Игорь Лисин,

начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю:

- В зоне подтопления находятся 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1240 человек. За сутки количество подтопленных населенных пунктов снизилось на 23, жилых домов - на 545. Положительная динамика связана со вскрытием малых рек и стоком больших объемов талых вод. Остаются эвакуированными 1255 человек, 102 ребенка. Люди находятся в шести пунктах временного размещения. В готовности к приему людей находятся еще 59 ПВР общей вместимостью более восьми тысяч человек. Организована работа 18 групп психологов.

В работах по ликвидации последствий паводка задействовано 1393 человека, 494 единицы техники. Группировку МЧС в Алтайском крае наращивают с каждым днем. Напомним: в регион прибыли дополнительные силы Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов.