Главный спасатель Алтая прокомментировал претензии в адрес МЧС из-за паводка

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Игорь Лисин,

начальник МЧС по Алтайскому краю:

— Мы ставили перед собой задачу — и мы с ней справились: чтобы до начала подтопления в каждом населенном пункте в зоне паводка были представители МЧС России.

По его словам, на первом этапе это были небольшие группы — от 3 до 5 человек. Они помогали местным властям оповещать и эвакуировать население. Со временем МЧС наращивало эту группировку спасательными силами с плавсредствами, экипировкой и проходимой техникой.

Так, за несколько дней численность спасателей увеличилась с 320 до 750 человек, а техники стало в четыре раза больше (200 единиц против 50).

Утром 29 марта в Барнаул прибыла очередная группа усиления на самолете Ил-76. На борту были 70 спасателей и 21 плавсредство.

Игорь Лисин заверил, что руководство ведомства держит на контроле ситуацию в каждом населенном пункте, оказавшемся в зоне паводка. При необходимости, группировки передислоцируют. Для мониторинга ситуации используют дроны и вертолет Ми-8.

Игорь Лисин,

начальник МЧС по Алтайскому краю:

— Конечно, когда мы говорим о крупных населенных пунктах — например, райцентре Краснощеково — даже если мы имеем группировку 200 человек, мы не можем одновременно придти в каждый дом. Мы начинаем с самых сложных мест плюс идем по спискам социально незащищенных граждан, инвалидов, престарелых, беременных, многодетных семьей — так мы методично отрабатываем каждый дом, каждую улицу и эвакуируем людей в пункты временного размещения.

Факт

С начала паводка МЧС эвакуировали уже 3 тыс. человек. Часть из них уже вернулись из пунктов временного размещения домой.