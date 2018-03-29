Главный спасатель Алтая прокомментировал претензии в адрес МЧС из-за паводка

В соцсетях звучит критика работы спасателей на подтопленных территориях. Были сообщения, что помощь или не оказывают вовсе, или делают это неорганизованно. Это неправда, заявил начальник управления МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин на брифинге для журналистов.
Игорь Лисин,
начальник МЧС по Алтайскому краю:
— Мы ставили перед собой задачу — и мы с ней справились: чтобы до начала подтопления в каждом населенном пункте в зоне паводка были представители МЧС России.
По его словам, на первом этапе это были небольшие группы — от 3 до 5 человек. Они помогали местным властям оповещать и эвакуировать население. Со временем МЧС наращивало эту группировку спасательными силами с плавсредствами, экипировкой и проходимой техникой.
Так, за несколько дней численность спасателей увеличилась с 320 до 750 человек, а техники стало в четыре раза больше (200 единиц против 50).
Утром 29 марта в Барнаул прибыла очередная группа усиления на самолете Ил-76. На борту были 70 спасателей и 21 плавсредство.
Игорь Лисин заверил, что руководство ведомства держит на контроле ситуацию в каждом населенном пункте, оказавшемся в зоне паводка. При необходимости, группировки передислоцируют. Для мониторинга ситуации используют дроны и вертолет Ми-8.
Игорь Лисин,
начальник МЧС по Алтайскому краю:
— Конечно, когда мы говорим о крупных населенных пунктах — например, райцентре Краснощеково — даже если мы имеем группировку 200 человек, мы не можем одновременно придти в каждый дом. Мы начинаем с самых сложных мест плюс идем по спискам социально незащищенных граждан, инвалидов, престарелых, беременных, многодетных семьей — так мы методично отрабатываем каждый дом, каждую улицу и эвакуируем людей в пункты временного размещения.
Факт
С начала паводка МЧС эвакуировали уже 3 тыс. человек. Часть из них уже вернулись из пунктов временного размещения домой.
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