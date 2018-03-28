Эксперты предрекают Алтаю в 2018 году град и ураганы

Сегодня, 19:25.
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В 30 регионах страны в 2018 году возможны чрезвычайные ситуации из-за опасных погодных явлений, среди которых шквалы, ураганы и град, пишет РИА "Новости". Об этом предупредили специалисты в подразделения МЧС Центр "Антистихия".

Град в Курьинском районе.
Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина.

На этих территориях живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

По данным МЧС, опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики, в частности привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, падению деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.

Где еще возможны ЧС из-за непогоды

Специалисты Центра "Антистихия" среди самых подверженных разрушительным силам стихии регионов называют:

  • в Сибирском федеральном округе — Алтайский и Забайкальский, Красноярский края, Бурятию, Иркутскую область;
  • в Уральском федеральном округе — Челябинскую область;
  • в Приволжском федеральном округе — Башкирию, Пермский край, Оренбургскую и, Нижегородскую области;
  • в Центральном федеральном округе — Московскую, Владимирскую, Тверскую области и Москву,
  • в Южном федеральном округе — Адыгею, Крым, Краснодарский край, Ростовскую область,
  • всю территорию Северо-Кавказского федерального округа;
  • в Дальневосточном федеральном округе — Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области.

Напомним, что 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС из-за паводка.

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