Эксперты предрекают Алтаю в 2018 году град и ураганы

На этих территориях живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

По данным МЧС, опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики, в частности привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, падению деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.

Где еще возможны ЧС из-за непогоды

Специалисты Центра "Антистихия" среди самых подверженных разрушительным силам стихии регионов называют:

в Сибирском федеральном округе — Алтайский и Забайкальский, Красноярский края, Бурятию, Иркутскую область ;

; в Уральском федеральном округе — Челябинскую область;

в Приволжском федеральном округе — Башкирию, Пермский край, Оренбургскую и, Нижегородскую области;

в Центральном федеральном округе — Московскую, Владимирскую, Тверскую области и Москву,

в Южном федеральном округе — Адыгею, Крым, Краснодарский край, Ростовскую область,

всю территорию Северо-Кавказского федерального округа;

в Дальневосточном федеральном округе — Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области.

Напомним, что 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС из-за паводка.