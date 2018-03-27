На Алтае прогремела первая весенняя гроза

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26 марта в Бийске сняли на видео разряды молнии. Гроза была рано утром в понедельник в районе местного аэропорта, пишут очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".

Гроза на Алтае.
Гроза на Алтае. Фото: Андрей Макаров.

Как altapress.ru прокомментировали в Алтайском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в это время по южным районам края проходил центр циклона, зародившегося в районе Черного моря. В предгорьях образовывались кучевые грозовые облака, что   и могло вызвать молнии и гром.

Синоптики рассказали, что несколько лет назад при схожих обстоятельствах была ранняя гроза в Рубцовске. Там тогда молнии сверкали 1 марта.

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