На Алтае прогремела первая весенняя гроза

Как altapress.ru прокомментировали в Алтайском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в это время по южным районам края проходил центр циклона, зародившегося в районе Черного моря. В предгорьях образовывались кучевые грозовые облака, что и могло вызвать молнии и гром.

Синоптики рассказали, что несколько лет назад при схожих обстоятельствах была ранняя гроза в Рубцовске. Там тогда молнии сверкали 1 марта.