На Алтае прогремела первая весенняя гроза

26 марта в Бийске сняли на видео разряды молнии. Гроза была рано утром в понедельник в районе местного аэропорта, пишут очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
Как altapress.ru прокомментировали в Алтайском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в это время по южным районам края проходил центр циклона, зародившегося в районе Черного моря. В предгорьях образовывались кучевые грозовые облака, что и могло вызвать молнии и гром.
Синоптики рассказали, что несколько лет назад при схожих обстоятельствах была ранняя гроза в Рубцовске. Там тогда молнии сверкали 1 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.