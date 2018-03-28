В горах Алтая произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.0. Их зафиксировали в 5:29 утра. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 3.4 баллов.

Напомним, утром 15 марта недалеко от границы Республики Алтай с Казахстаном также произошло землетрясение. Ученые из Барнаула и Новосибирска считают, что в случившемся на территории Алтайского края землетрясении нет ничего необычного или опасного. Однако в районах, граничащих с Республикой Алтай, возможны толчки до 9 баллов.