У границ Алтая произошло землетрясение

Утром 15 марта недалеко от границы Республики Алтай с Казахстаном произошло землетрясение.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился примерно в 200 километрах от Усть-Каменогорска.
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