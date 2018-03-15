У границ Алтая произошло землетрясение

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Происшествия

Утром 15 марта недалеко от границы Республики Алтай с Казахстаном произошло землетрясение.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился примерно в 200 километрах от Усть-Каменогорска.

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