На Алтае произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН землетрясение зарегистрировано в районе Южно-Чуйского хребта, в 250 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в 23:53 по местному времени. Это территория Кош-Агачского района, 60 км от Кош-Агача.