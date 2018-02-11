Жители Бийска почувствовали землетрясение

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Происшествия

Днем 10 февраля бийчане почувствовали землетрясение. Жителей Бийска Антон Сербин выложил в сеть ролик, на котором оно запечатлено. Об этом сообщает Barnaul22.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

По словам автора Антона Сербина, он вышел в подъезд и увидел качающийся замок. Понаблюдав за колебаниями, мужчина вернулся в квартиру за телефоном, чтобы заснять происходящее. 



По словам автора, замок качался несколько минут. Это исключает версию, что его кто-то задел или намеренно запустил. Бийчанин предположил, что причина происходящему - землетрясения. Понаблюдав в течение 2-х минут за колебаниями, мужчина вернулся домой. 

В Barnaul22 уточняют, что в последние несколько дней сейсмологи фиксируют толчки в Кемеровской области. Их магнитуда составляет от 3,1 до 3,3. По данным Единой геофизической службы РАН, утром 10 февраля на Кузбассе наблюдались два землетрясения в разных точках региона. 

Магнитуда первого составила 2,1, второго - 3,6 с последующим автершоком. Вероятно, отголоски именно этих толчков могли почувствовать бийчане.

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