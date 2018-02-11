Жители Бийска почувствовали землетрясение

По словам автора Антона Сербина, он вышел в подъезд и увидел качающийся замок. Понаблюдав за колебаниями, мужчина вернулся в квартиру за телефоном, чтобы заснять происходящее.

По словам автора, замок качался несколько минут. Это исключает версию, что его кто-то задел или намеренно запустил. Бийчанин предположил, что причина происходящему - землетрясения. Понаблюдав в течение 2-х минут за колебаниями, мужчина вернулся домой.В Barnaul22 уточняют, что в последние несколько дней сейсмологи фиксируют толчки в Кемеровской области. Их магнитуда составляет от 3,1 до 3,3. По данным Единой геофизической службы РАН, утром 10 февраля на Кузбассе наблюдались два землетрясения в разных точках региона.Магнитуда первого составила 2,1, второго - 3,6 с последующим автершоком. Вероятно, отголоски именно этих толчков могли почувствовать бийчане.