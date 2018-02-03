В Бийске сгорел барак

Вечером 2 февраля в Бийске на улице Разина горел двухэтажный деревянный барак. Ранее его расселили, поэтому никто не пострадал, пишут очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В Бийске горел барак. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске горел барак. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске горел барак. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске горел барак. Фото: vk.com/incident_22.
На сайте МЧС по Алтайском краю нет оперативной информации о происшествии. Однако спасатели сообщают о том, что вечером 2 февраля в наукограде горел еще и частный дом. В ведомстве узнали о случившемся в 21:08. К половине десятого пожар ликвидировали. Этим занимались 25 человек с помощью восьми единиц техники.
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