В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили больше 40 человек

Вчера, 17:32.
Происшествия

В Барнауле утром 2 февраля произошел пожар в деревянном доме, на место выезжали больше 40 человек, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме на улице Фомина поступило в 10:10. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его локализовали в 10:27, а через 11 минут потушили полностью. Огонь повредил стены и кровлю здания. Пострадавших людей нет.

В тушении участвовали 42 человека и 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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