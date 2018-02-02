В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили больше 40 человек

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме на улице Фомина поступило в 10:10. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его локализовали в 10:27, а через 11 минут потушили полностью. Огонь повредил стены и кровлю здания. Пострадавших людей нет.

В тушении участвовали 42 человека и 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.