В Рубцовске дотла сгорели сарай, баня и жилой дом

В Рубцовске утром 29 января произошел сильный пожар в жилом доме. Огонь перекинулся на сарай и баню, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании кирпичного дома и пристроек поступило в 6:23. На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огонь повредил крыши, а также стены дома и пристроек.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Пострадавших среди людей нет. По словам очевидцев, от отравления угарным газом погиб домашний питомец.
Пожар полностью ликвидировали в 6:40. В борьбе с огнем участвовали 18 человек и 5 единиц техники.
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