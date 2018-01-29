В Рубцовске дотла сгорели сарай, баня и жилой дом

Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожары. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Сообщение о возгорании кирпичного дома и пристроек поступило в 6:23. На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огонь повредил крыши, а также стены дома и пристроек.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пострадавших среди людей нет. По словам очевидцев, от отравления угарным газом погиб домашний питомец.

Пожар полностью ликвидировали в 6:40. В борьбе с огнем участвовали 18 человек и 5 единиц техники.