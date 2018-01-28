На Алтае из-за печной трубы выгорел жилой дом

Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22. Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22. Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22. Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22. Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22. Пожар в селе Малоенисейском уничтожил жилой дом. Фото: Владимир Половников vk.com/incident_22.

Напомним, пожар в этом селе Бийского района произошел поздно вечером 24 января. По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как рассказал родственник погорельцев Владимир Половников, погорела дымовая труба, от нее заполыхало деревянное перекрытие. К счастью, пострадавших в пожаре не оказалось, некотоыре вещи удалось спасти. Однако в доме лопнула система отопления, на стенах, потолке и полу все покрыто льдом: дом проливали водой в лютый мороз.

Кровли у дома больше нет, окна и двери перекосило, уничтожена вся внутренняя отделка. В доме нет электричества. Погорельцам невозможно жить в этом доме.

Тем, кто имеет возможность помочь пострадавшим, просьба откликнуться по телефону 8-905-082-55-16 (Анна).