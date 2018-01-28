В загоревшемся семейном общежитии под Омском погибли пять человек, в том числе и дети

В шестом часу утра 28 января в поселке Новоомском загорелось пятиэтажное здание, в котором располагается семейное общежитие местного сельхозтехникума. Большинство жильцов покинули здание самостоятельно или были эвакуированы спасателями. Однако пять человек погибли, пишет Следком. Среди погибших двое несовершеннолетних 13 и 14 лет.

В Омской области загорелось общежитие сельхозтехникума. 28 января 2018 года. Фото: 55.mchs.gov.ru. В Омской области загорелось общежитие сельхозтехникума. 28 января 2018 года. Фото: 55.mchs.gov.ru. Еще от огня и дыма пострадали семеро жильцов общежития. Пожар удалось ликвидировать в 8:29 местного времени. К тушению пожара от МЧС России привлекались 46 человек и 13 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Причины пожара выясняются.