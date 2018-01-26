Сотрудник алтайского СИЗО спас людей из горящего дома

Сотрудник бийского СИЗО, старший сержант внутренней службы Роман Антипин помог выбраться из горящего дома женщине и двум мужчинам. Происшествие случилось в канун Нового года.
Как рассказали в УФСИН по Алтайскому краю, Роман Антипин проезжал по одной из улиц Бийска и увидел горящий частный дом. Увидев, как мужчина с женщиной безуспешно пытаются потушить строение, мужчина остановился и бросился на помощь. Попавшей под руку метлой Антипин сбил горящий навес прихожей. Оказавшись внутри, он увидел двух мужчин, сориентировав их к выходу, направился в другую комнату, где увидел лежащую на кровати женщину.
Убедившись, что она в сознании, старший сержант взял ее под руки и вывел из дома. Затем он спросил у пострадавших, находятся ли в доме дети, и не получив ответа, снова забежал в дом и проверил все комнаты, которые оказались пусты. Возвращаясь к выходу, старший сержант встретил женщину, которая забежала в дом за документами. Роман помог ей вынести личные вещи и ящик с документами через окно. В это время на место пожара прибыл пожарный расчет.
В УФСИН по Алтайскому краю отметили, что за время службы Роман Алексеевич зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный сотрудник, его неоднократно поощряли различными наградами. Сейчас в ведомстве обсуждают вопрос о том, как наградить старшего сержанта за этот героический поступок.
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