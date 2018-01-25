Алтайские спасатели эвакуировали из горящего дома трех человек

На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной службы крыша здания горела открытым огнем, внутри помещений было сильное задымление. Из дома оперативно эвакуировали трех человек. Их отвели в теплые автомобили.

Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям всего здания. Сложность при тушении также добавлял сильный мороз, установившийся в регионе.

Пожар полностью ликвидировали за несколько минут, погибших и пострадавших нет. Общая площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек и 4 единицы техники. По оценке специалистов, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.