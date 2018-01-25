Алтайские спасатели эвакуировали из горящего дома трех человек

В Рубцовске утром 24 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели вывели из горящего здания трех человек, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной службы крыша здания горела открытым огнем, внутри помещений было сильное задымление. Из дома оперативно эвакуировали трех человек. Их отвели в теплые автомобили.
Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям всего здания. Сложность при тушении также добавлял сильный мороз, установившийся в регионе.
Пожар полностью ликвидировали за несколько минут, погибших и пострадавших нет. Общая площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали 18 человек и 4 единицы техники. По оценке специалистов, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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