При пожаре в Алтайском крае погиб мужчина

Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.

Возгорание произошло рано утром в доме на улице Победы, 21. Огонь, выходящий из-под кровли увидели соседи. На место ЧП прибыли 14 пожарных и три единицы техники.

При тушении огня в дальней комнате обнаружили сильно обгоревший труп, предположительно, мужчины. Скорее всего, человек затопил печь и лег спать.

Предварительная причина возгорания — неправильное устройство дымохода, отчего и загорелось деревянное перекрытие.