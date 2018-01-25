При пожаре в Алтайском крае погиб мужчина

В Камне-на-Оби утром 25 января произошел пожар в частном доме. По предварительной информации, погиб мужчина, пишут "Каменские известия".
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Возгорание произошло рано утром в доме на улице Победы, 21. Огонь, выходящий из-под кровли увидели соседи. На место ЧП прибыли 14 пожарных и три единицы техники.
При тушении огня в дальней комнате обнаружили сильно обгоревший труп, предположительно, мужчины. Скорее всего, человек затопил печь и лег спать.
Предварительная причина возгорания — неправильное устройство дымохода, отчего и загорелось деревянное перекрытие.
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