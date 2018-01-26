В Бийске произошел сильный пожар в приюте для животных

Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost. Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost. Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost. Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost. Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost. Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

Сообщение о возгорании приюта для животных по улице Майская,20 поступило в 2:47. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В 2:55 возгорание локализовали, а еще через 5 минут пожар потушили полностью.

По словам сотрудников МЧС, погибших и пострадавших среди людей и животных нет. Однако в сообществе приюта говорят, что часть питомцев погибла. Огонь повредил стены и крышу. Очевидцы сообщают, что из-за огня рухнула часть здания, котел находится под завалами. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Сотрудники приюта просят помочь обогревателями, теплыми вещами и едой.