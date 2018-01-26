В Бийске произошел сильный пожар в приюте для животных

Сегодня, 11:58.
Происшествия

В Бийске ночью 25 января произошло возгорание в приюте для животных "Преданность", рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России. По словам очевидцев, при пожаре погибло несколько питомцев, пишут в сообществе приюта.

Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost.
Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost.
Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost.
Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost.
Пожар в приюте "Преданность". Фото: vk.com/predannost.
Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

Сообщение о возгорании приюта для животных по улице Майская,20 поступило в 2:47. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В 2:55 возгорание локализовали, а еще через 5 минут пожар потушили полностью.

По словам сотрудников МЧС, погибших и пострадавших среди людей и животных нет. Однако в сообществе приюта говорят, что часть питомцев погибла. Огонь повредил стены и крышу. Очевидцы сообщают, что из-за огня рухнула часть здания, котел находится под завалами. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Сотрудники приюта просят помочь обогревателями, теплыми вещами и едой. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров