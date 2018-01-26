В Бийске произошел сильный пожар в приюте для животных

В Бийске ночью 25 января произошло возгорание в приюте для животных "Преданность", рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России. По словам очевидцев, при пожаре погибло несколько питомцев, пишут в сообществе приюта.
Сообщение о возгорании приюта для животных по улице Майская,20 поступило в 2:47. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В 2:55 возгорание локализовали, а еще через 5 минут пожар потушили полностью.
По словам сотрудников МЧС, погибших и пострадавших среди людей и животных нет. Однако в сообществе приюта говорят, что часть питомцев погибла. Огонь повредил стены и крышу. Очевидцы сообщают, что из-за огня рухнула часть здания, котел находится под завалами. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
Сотрудники приюта просят помочь обогревателями, теплыми вещами и едой.
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