На Алтае во дворе дома сгорела Toyota

В Рубцовске сгорел автомобиль. 28 января 2018 года. Фото: Юрий Никитин vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске сгорел автомобиль. 28 января 2018 года. Фото: Илья Евсеев vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске сгорел автомобиль. 28 января 2018 года. Фото: Илья Евсеев vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске сгорел автомобиль. 28 января 2018 года. Фото: Юрий Никитин vk.com/rubcovsk_incident.

Пожар случился во дворе многоквартирного дома по адресу улица Комсомольская, 110. По словам свидетелей, хозяин автомобиля долго не мог завести двигатель и попытался замкнуть двигатель на 220 вольт. В результате короткого замыкания произошло возгорание машины. Прибывшие на место происшествия пожарные залили огонь.