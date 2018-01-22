В Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen и пострадал Subaru

В Барнауле утром 22 января сгорел автомобиль Citroen C4. Огонь также повредил машину Subaru, которая стояла рядом, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Утром в Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen. Фото: Татьяна Илючек в vk.com/barneos22.
Утром в Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen. Фото: Татьяна Илючек в vk.com/barneos22.
Автомобиль Citroen C4 вспыхнул около 7 утра на улице Островского, 27. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уничтожил машину полностью.
Кроме того, в пожаре пострадал автомобиль Subaru, который стоял рядом. У машины выгорел моторный отсек.
В тушении пожара участвовали 8 пожарных и две автоцистерны. Пострадавших среди людей нет.
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