В Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen и пострадал Subaru

Утром в Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen. Фото: Татьяна Илючек в vk.com/barneos22. Утром в Барнауле полностью сгорел автомобиль Citroen. Фото: Татьяна Илючек в vk.com/barneos22.

Автомобиль Citroen C4 вспыхнул около 7 утра на улице Островского, 27. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уничтожил машину полностью.

Кроме того, в пожаре пострадал автомобиль Subaru, который стоял рядом. У машины выгорел моторный отсек.

В тушении пожара участвовали 8 пожарных и две автоцистерны. Пострадавших среди людей нет.