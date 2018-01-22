На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия". На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия". На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия".

Автомобиль Mitsubishi вспыхнул во второй половине дня. По предварительной информации, пожар произошел из-за заклинивания задней тормозной колодки машины. Сначала загорелось колесо, затем огонь охватил весь автомобиль. Никто из людей не пострадал.

По словам очевидцев, из-за низких температур пожарный рукав примерзал к асфальту.