На трассе между селами Крутиха и Боровое 21 января вспыхнул автомобиль Mitsubishi. Огонь полностью уничтожил машину, пишут "Каменские известия".
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия".
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия".
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль Mitsubishi. Фото: Скриншот с сайта youtube.com, "Каменские известия".
Автомобиль Mitsubishi вспыхнул во второй половине дня. По предварительной информации, пожар произошел из-за заклинивания задней тормозной колодки машины. Сначала загорелось колесо, затем огонь охватил весь автомобиль. Никто из людей не пострадал.
По словам очевидцев, из-за низких температур пожарный рукав примерзал к асфальту.
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