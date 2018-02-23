На Алтае произошло землетрясение на глубине 10 км

Эпицентр находился в 49.94 градусах с.ш и 89.31 градусах з.д. Землетрясение произошло на хребте Чихачева в 324 км на юго-восток от Горно-Алтайска. Глубина толчков составила 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Скорее всего, толчки поглотила гористая местность.