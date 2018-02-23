На Алтае произошло землетрясение на глубине 10 км

Сегодня, 19:35.
Происшествия

В 12 часов 23 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 2,9, сообщил Федеральный исследовательский центр Единой Геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.

Эпицентр землетрясения.
Эпицентр землетрясения. Фото: openstreetmap.org.

Эпицентр находился в 49.94 градусах с.ш и 89.31 градусах з.д. Землетрясение произошло на хребте Чихачева в 324 км на юго-восток от Горно-Алтайска. Глубина толчков составила 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Скорее всего, толчки поглотила гористая местность.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров