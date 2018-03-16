В Алтайском крае может произойти землетрясение силой в 9 баллов

Ученые из Барнаула и Новосибирска считают, что в случившемся на территории Алтайского края землетрясении нет ничего необычного или опасного. Однако в районах, граничащих с Республикой Алтай, возможны толчки до 9 баллов. Такая вероятность сохранится в течение ближайших 50 лет. Об этом altapress.ru рассказал специалист Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН.
Когда ждать разрушительное землетрясение?
Сотрудники МЧС, ЕГС РАН и АлтГУ сошлись во мнении, что предсказать эпицентр землетрясения в принципе невозможно. Поэтому гарантий того, будут ли еще землетрясения в этом районе, никто не даст. Людям, живущим вблизи границы с Республикой Алтай, советуют просто быть всегда готовыми к возможным землетрясениям, в том числе сильным.
Геннадий Барышников,
заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии АлтГУ:
— Я связывался с селом Алтайским, и судя по их рассказам, там ничего страшного не произошло. Землетрясение было несильное, волноваться не о чем. Видимо, просто вышла определенная доза накопленной энергии. В этом месте как раз проходит субширотный разлом и фаз Алтая — граница между Бийско-барнаульской впадиной и гористой местностью. Поэтому землетрясения здесь вполне ожидаемы, ничего удивительного в этом факте нет.
Алексей Еманов,
заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН":
— В месте, где находился эпицентр землетрясения, согласно картам общего сейсмического районирования, возможны толчки до 9 баллов. Чуть выше, в районе слияния Бии и Катуни — до 8 баллов. Это значит, что с вероятностью в 1-5% в течение ближайших 50 лет в этом районе может случиться землетрясение такой силы. Чаще трясти нас не стало, бояться нечего. Просто стало больше информации.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю уже распустили оперативный штаб, собранный по поводу землетрясения.
Где почувствовали землетрясение?
Эпицентр сейсмособытия находился на территории Алтайского района, в 34 км от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 баллов (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2.
Толчки ощутили в Советском, Смоленском, Солонешенском, Быстроистокском, Бийском, Красногорском, Солтонском, Целинном, Зональном, Чарышском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Троицком, Ельцовском районах, Бийске и Белокурихе.
Что пишут о землетрясении в соцсетях
Ольга Парамонова:
— Да, потрясло. Сначала сильный гул из-под земли, потом грохот и все затряслось, посуда зазвенела. Телевизор закачался. Недолго. Сначала подумали, что взрыв или снег с крыши рухнул.
Татьяна Шабалина:
— У нас частный дом, и такой грохот был, как взрыв, и дом качнуло. Белокуриха.
Сергей Минашкин:
— Я в Горно-Алтайске ничего не почувствовал.
Марина Иванова:
— В Новоалтайске шкафы ходуном ходили, хорошо тряхнуло и быстро прошло.
Людмила Шайкина:
— А я думала, мне показалось, что лампы скрипели.
Ксения Пушкарева:
— Да, все вздрогнули... В частном доме, практически на земле, я аж подпрыгнула.
Валерий Маркевич:
— Село Алтайское тряхнуло в 14:00. Я с дивана слетел. Мы где-то в 80 км от Горно-Алтайска.
Артем Пантюхин:
— Дороги бийские очень сильно почувствовали землетрясение видимо... Ездить невозможно.
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