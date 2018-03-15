МЧС выслало оперативную группу на место землетрясения в Алтайском районе

ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает с оперативными дежурными ЕДДС и пожарно-спасательных гарнизонов районов, почувствовавших землетрясение 15 марта. По данным ведомства, эпицентр сейсмособытия находился на территории Алтайского района, в 34 км от Горно-Алтайска. На место события выехала оперативная группа.
Толчки ощутили в Советском, Смоленском, Солонешенском, Быстроистокском, Бийском, Красногорском, Солтонском, Целинном, Зональном, Чарышском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Троицком, Ельцовском районах, Бийске и Белокурихе.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 баллов (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2.
На местах работают комиссии по обследованию социально-значимых объектов. Обстановка находится на контроле оперативного штаба главка.
Напомним, утром 15 марта недалеко от границы Республики Алтай с Казахстаном также произошло землетрясение.
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