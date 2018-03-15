Снова тряхнуло: из-за землетрясения у жителей Алтайского края качало люстры

15 марта примерно в 13:54 жители Алтайского края почувствовали последствия землетрясения, которое произошло в Горно-Алтайске.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, толчки были магнитудой 4.2. Эпицентр находился в Горно-Алтайске. Там магнитуда составила 5.2.
Сейсмическая волна коснулась Бийска, Барнаула, Алейска и других населенных пунктов региона. Кроме того, об особенно сильных толчках и качающихся люстрах altapress.ru рассказали несколько жителей Белокурихи.
Напомним, утром 15 марта недалеко от границы Республики Алтай с Казахстаном также произошло землетрясение.
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